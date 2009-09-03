В Киеве стреляли в работников аварийной бригады Киевводоканала

Отдел общественных связей ОАО «АК «Киевводоканал» обращается к возможным свидетелям нападения на работников аварийной бригады водоканала с просьбой оперативно сообщить о деталях в правоохранительные органы.

Как информирует “Киевводоканал”, во время выполнения аварийных работ по ул. Каблукова, 1, неизвестный человек открыл по сотрудникам РЭКМ-3 стрельбу из травматического оружия.

Инцидент произошел 1 сентября в 01.50.

В результате стрельбы бригадир РЭКМ-3 Сергей СТЕЦЕНКО получил повреждение коленной чашечки. На место события прибыли работники Соломенского райотдела милиции. По факту события был составлен акт.