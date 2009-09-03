Майкла Джексона похоронят в режиме повышенной секретности
08:58, 03 сентября 2009Общество
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Церемония будет закрытой
Похороны Майкла Джексона пройдут сегодня на кладбище "Форест лоун" в пригороде Лос-Анджелеса.
Как сообщает радио «Свобода»,на закрытой церемонии будут присутствовать лишь члены семьи короля поп-музыки и несколько журналистов.
За сутки до похорон в районе кладбища начал действовать режим повышенной безопасности и секретности, в частности, запрещено передвижение и парковка автомобилей на прилегающих улицах.
Майкл Джексон умер 25 июня в результате остановки сердца. Ему было 50 лет. В заключении коронера Лос-Анджелеса говорится, что певец был отравлен лекарствами.
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