Майкла Джексона похоронят в режиме повышенной секретности

Похороны Майкла Джексона пройдут сегодня на кладбище "Форест лоун" в пригороде Лос-Анджелеса.

Как сообщает радио «Свобода»,на закрытой церемонии будут присутствовать лишь члены семьи короля поп-музыки и несколько журналистов.

За сутки до похорон в районе кладбища начал действовать режим повышенной безопасности и секретности, в частности, запрещено передвижение и парковка автомобилей на прилегающих улицах.

Майкл Джексон умер 25 июня в результате остановки сердца. Ему было 50 лет. В заключении коронера Лос-Анджелеса говорится, что певец был отравлен лекарствами.