Почаевская чудотворная икона будет выставлена в Киеве

В Киеве будет находиться Почаевская чудотворная икона Божьей Матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви, 13 сентября в Киев с Волыни прибудет одна из наиболее почитаемых святынь православного мира - Почаевская икона Божьей Матери.

Чудотворная икона будет выставлена для поклонения в храме Всех святых, на месте строительства Кафедрального собора УПЦ (Киев, Железнодорожное шоссе, 3) до 21 сентября включительно.

После пребывания в украинской столице святыню повезут в Канаду.

Как сообщал УНИАН, 5 августа с.г. в Свято-Успенской Почаевской Лавре проходили торжества по случаю 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь.

Справка УНИАН. Чудотворная Почаевская икона Божьей Матери - одна из наиболее почитаемых Православной церковью. Хранится в Почаевской Лавре.

Икона написана маслом в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божию по пояс с Богодитям на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые женщины: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевом во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойская с крестным ходом перенесла ее на Почаевскую гору для общего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота. Для украшений использованы драгоценные камни.