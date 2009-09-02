Томенко и Герман предлагают провести парламентские слушания
21:44, 02 сентября 2009Общество
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О состоянии свободы слова в регионах
Народные депутаты Николай ТОМЕНКО (БЮТ) и Анна ГЕРМАН (Партия регионов) зарегистрировали сегодня в Верховной Раде проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: «О состоянии свободы слова в региональных средствах массовой информации».
Об этом сообщает сайт ВР. Слушания планируется провести 14 октября с.г.
В то же время текст отмеченного постановления и сопроводительные документы на сайте отсутствуют.
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