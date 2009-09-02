Томенко и Герман предлагают провести парламентские слушания

Народные депутаты Николай ТОМЕНКО (БЮТ) и Анна ГЕРМАН (Партия регионов) зарегистрировали сегодня в Верховной Раде проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: «О состоянии свободы слова в региональных средствах массовой информации».

Об этом сообщает сайт ВР. Слушания планируется провести 14 октября с.г.

В то же время текст отмеченного постановления и сопроводительные документы на сайте отсутствуют.