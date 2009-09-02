Спецслужбы Украины и Польши подписали соглашение о Евро-2012
19:15, 02 сентября 2009Общество
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Об этом сообщил пресс-центр СБУ
Служба безопасности Украины и Агентство внутренней безопасности Польши подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности граждан в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Церемония подписания соглашения состоялась сегодня в Львове.
Подписи под документом поставили председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и председатель Агентства внутренней безопасности Польши Кшиштоф БОНДАРИК.
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