Нападение на ровенского олигарха и его жену: Ауди А-6 сожгли, сейф унесли

В Ровно совершены нападения на известного местного предпринимателя Ярослава ДИКОГО и его жену.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматель является владельцем самого большого промышленного и продовольственного рынка в областном центре, который местные жители называют «Рынок Дикого».

По сообщению начальника отдела связей с общественностью Управления МВД в Ровенской области Тамары ЛЫСЕНКО, в милицию позвонила по телефону жена Я.ДИКОГО Наталия, которая сообщила, что возле села Решуцк Ровенского района, около 21.00 на базе отдыха, которая принадлежит ее мужу, пятеро неизвестных в масках с применением силы и угрожая пистолетом, завладели ее автомобилем «Ауди А-6». Позже автомобиль нашли обгоревшим на одной из улиц в городе Дубно.

Через 10 минут после звонка Наталии в милицию позвонила по телефону соседка Я.ДИКОГО и сообщила, что в дом предпринимателя в селе Колоденка Ровенского района проникли пятеро мужчин в масках, избили охранника и, прихватив металлический сейф, исчезли.

Сам Я.ДИКИЙ позже обратился за медицинской помощью в районную больницу, где у него констатировали ушиб лица и гематому глаза.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ровенской области взяла его на особый контроль.