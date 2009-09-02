Луценко: милиция на рынке «Северный» действовала правомерно

Действия сотрудников милиции во время погромов и беспорядков, которые произошли 21 августа на одесском рынке «Северный», были правомерными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в Одессе, отвечая на вопрос журналистов.

«Считаю, что милиция действовала профессионально. Она прибыла на место происшествия, когда ситуация начала обостряться. Милиция прибыла и уладила ситуацию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что полностью поддерживает людей, которые могут отстаивать свои права, но «в каждой борьбе нужно чувствовать ту грань, которая отделяет протест от бунта, от беспорядков».

Также министр сообщил, что в настоящее время задержаны лица, подстрекавшие людей к противозаконным действиям, в том числе к насилию, неповиновению сотрудникам милиции.

Двое из задержанных - охранники из частных фирм, которые, в соответствии с заявлениями граждан, превысили свои полномочия и избивали людей.

Обращаясь к одесситам и жителям других городов, Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что милиция никогда не давала оснований для сомнений в том, что она защищает граждан.

«Мы никогда не становились на сторону рейдеров, бандитов и тому подобное. Именно поэтому я очень просил бы прекратить нагнетание ситуации вокруг рынков, которое выгодно некоторым псевдополитическим деятелям», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 августа предприниматели, работающие на рынке «Северный», отказались платить арендную плату за торговые павильоны. В результате конфликта произошли драки предпринимателей с охранниками рынка, был подожжен рабочий кабинет директора рынка. При этом пострадали несколько человек. В частности — один из инспекторов Суворовского районного отдела внутренних дел (у милиционера поврежден левый глаз, потеря зрения составляет 60%). В тот же день группа предпринимателей на протяжении шести часов блокировала одну из самых важных городских магистралей – 6-полосную Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с 300-тысячным спальным жилым массивом Котовского.

Милиция возбудила несколько уголовных дел по фактам поджога и хулиганства, были задержаны 5 участников беспорядков на рынке «Северный».

По данным местных СМИ, конфликт на рынке продолжается уже 9 месяцев.