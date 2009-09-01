На завтра синоптики обещают дождь

Завтра в западной и северной части Украины преимущественно без осадков, лишь днем на севере местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории грозовые дожди, в отдельных районах сильные, град, шквалы 15-20 м/с, в Крыму очень сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северный, в восточной части - восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях и на побережье морей - до 18°, в западных областях 5-10°; днем 21-26°, на востоке - до 29°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области в среду ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 24-26°.