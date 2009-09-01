Психически больной убил топором мать

В Тернопольской области психически больной мужчина убил топором свою мать.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, трагедия произошла в селе Гнилицы Подволочисского района. Сначала жителей прилегающих домов насторожило то, что их 64-летняя соседка несколько дней не выходит из дома. Спросить о том, где женщина у 34-летнего сына боялись, поскольку тот лишь недавно вернулся из закрытого психоневрологического заведения, где девять лет отбывал наказание-лечение за убийство тестя. Следовательно, односельчане позвонили по телефону дочке исчезнувшей соседки, а та уже заявила в милицию об исчезновении матери.

Следователи нашли тело женщины закопанным в саду. В убийстве родной матери сознался сын. По его словам, во время ссоры он сначала ударил мать деревянной палкой, а когда она стала убегать, догнал во дворе и зарубил топором. Чтобы скрыть следы преступления, ночью выкопал в саду яму и бросил туда тело женщины.

Мужчина задержан, проводятся следственные мероприятия.