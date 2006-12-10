В Крыму выберут лучших Деда Мороза, Снегурочку и свинью года

На следующих выходных в Евпатории пройдет республиканский фестиваль-конкурс "Санта Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз", во время которого будут выбраны лучший Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, на конкурсе планируется определить "свинью" года (по восточному календарю, 2007 год - год свиньи).

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы фестиваля, побороться за звания Деда Мороза, Снегурочки и "свиньи" года могут все желающие - возраст участников не ограничен. Обязательным условием для участия в фестивале-конкурсе является наличие грима и сценического костюма (костюмы могут быть выполнены из любого материала), а также умение интерактивно общаться с публикой.

В рамках фестиваля запланировано проведение карнавального шествия по центральным улицам Евпатории. Кроме того, все, кому посчастливится попасть на республиканский фестиваль-конкурс "Санта Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз", увидят самую большую "танцующую елку" и самого высокого украинского Деда Мороза.

Учредители фестиваля - Министерство культуры АРК, Республиканский научно-методический центр народного творчества, горисполком Евпатории и Евпаторийский городской центр досуга.

Цели и задачи фестиваля-конкурса - "утверждение и обогащение культурной самобытности", возрождение народных традиций встречи Нового года, создание массового красочного зрелища, а также развитие творческого потенциала культработников и участников художественной самодеятельности.