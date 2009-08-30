Тимошенко вручила награды шахтерам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в торжествах по случаю Дня шахтера в г. Червонограде в рамках рабочей поездки во Львовскую и Волынскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, Ю.ТИМОШЕНКО поздравила работников угольной отрасли по случаю профессионального праздника, а также вручила правительственные награды наилучшим шахтерам.

От горняков Галичины генеральный директор шахты ГП “Львовуголь” Владимир ГАРБУЗЮК подарил премьер-министру икону Святой Варвары – покровительницы шахтеров.