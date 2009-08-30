Проходит всеукраинский фестиваль национальной вышивки

Сегодня в Тернополе проходит ІІІ Всеукраинский фестиваль национальной вышивки и костюма “Цвет вышиванки”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, на мероприятия съехались мастера со всех областей Украины.

Во время фестиваля состоится презентация национальных костюмов, которые носили в разных регионах Украины. Также пройдут конкурсы на лучший украинский национальный костюм, лучшее изделие с вышивкой, самые длинные и самые толстые девичью косу и казацкий чуб. Победители конкурсов получат призы и награды.

На фестивале будет работать городок мастеров, где все желающие смогут попробовать себя в искусстве народной вышивки и перенять опыт мастеров. Также будет организована выставка лучших вышитых работ из разных областей государства.

Начнется фестиваль в 14.00 в парке Национального возрождения.

В завершение фестиваля состоится концерт при участии известных отечественных групп, показательные выступления по боевому гопаку и фейерверк.

Организаторы мероприятия - Тернопольский областной совет, облгосадминистрация, Тернопольский городской совет совместно с областным отделением Международного благотворительного учреждения “Центр национального возрождения”. Фестиваль проходит в рамках празднования Дня города.