Начинается фестиваль украинской народной песни в Севастополе

10:18, 09 декабря 2006
Общество
1053 0

Участвуют художественные коллективы Крыма

В Севастополе сегодня состоится первый Республиканский фестиваль украинской народной песни „Наша пісня - наша доля”.

Как передает корреспондент УНИАН, в фестивале примут участие 17 художественных коллективов из различных районов АРК и Севастополя, в частности, народные ансамбли, хоры, ансамбль бандуристов. Его организаторы - Министерство культуры АРК, Республиканский (крымский) научно-методический центр народного искусства и Украинский культурно-информационный центр (на сцене последнего и пройдет фестиваль).

Цель мероприятия - популяризация украинской песни, знакомство севастопольцев с художественными коллективами полуострова, установление между последними творческих контактов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter