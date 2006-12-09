Начинается фестиваль украинской народной песни в Севастополе

В Севастополе сегодня состоится первый Республиканский фестиваль украинской народной песни „Наша пісня - наша доля”.

Как передает корреспондент УНИАН, в фестивале примут участие 17 художественных коллективов из различных районов АРК и Севастополя, в частности, народные ансамбли, хоры, ансамбль бандуристов. Его организаторы - Министерство культуры АРК, Республиканский (крымский) научно-методический центр народного искусства и Украинский культурно-информационный центр (на сцене последнего и пройдет фестиваль).

Цель мероприятия - популяризация украинской песни, знакомство севастопольцев с художественными коллективами полуострова, установление между последними творческих контактов.