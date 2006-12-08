Ющенко и Стельмах обсудили состояние банковской системы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе разговора председатель НБУ информировал главу государства о текущей макроэкономической ситуации в Украине. В.СТЕЛЬМАХ также доложил Президенту о нынешней денежно-кредитной политике государства.

Собеседники обсудили современное состояние банковской системы страны и ее потенциальные возможности.

В.ЮЩЕНКО и В.СТЕЛЬМАХ, кроме того, коснулись темы включения банковских систем в реорганизацию общегосударственных программ – в частности это касается сфер образования, здравоохранения, жилищно-социального обеспечения, малого и среднего бизнеса. Президент также выступил с предложением выделения кредитов под гарантии местных советов.