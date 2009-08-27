Российские инвесторы заблокируют реструктуризацию долгов "Нафтогаза"

Группа российских инвесторов, в которую входит бывший глава подразделения "Газпрома" Алексей Ольшанский, намерена помешать "Нафтогазу Украины" реструктурировать облигации на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Облигации предстоит погасить в сентябре 2009 года.

Группа держателей облигаций намерена наложить вето на любое предложение о реструктуризации. Ее формирует зарегистрированная в Белизе компания Corlblow. По словам юриста фирмы Филиппа Томаса, инвесторы хотят полного погашения облигаций "в связи с политической нестабильностью в Украине перед президентскими выборами".

Он добавил, что для рынка стало сюрпризом решение о реструктуризации обязательств с учетом получения Украиной кредита от Международного валютного фонда. Томас также сообщил, что если попытка реструктуризации провалится, и по бумагам будет объявлен дефолт, инвесторы подадут в суд на правительство Украины.

Чтобы получить право вето, группе необходима поддержка держателей облигаций на 25 процентов эмиссии.

Ранее инвесторы, держащие облигации "Нафтогаза", жаловались на падение стоимости этих бумаг. В частности, в начале августа они резко подешевели с 0,95 до 0,75 доллара. Инвесторы заподозрили, что кто-то из участников рынка сбивает цену на облигации, чтобы затем выкупить их со скидкой.

Лента.ру