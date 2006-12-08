В Тернополе мужчина убил двоих сыновей и покончил с собой

В Тернополе мужчина убил двух своих сыновей, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНА, трагедия произошла 7 декабря на улице Протасевича. В квартире милиционеры, приехавшие по звонку соседки, обнаружили тела двух братьев, 1999 и 2001 г.р. с многочисленными колото-резаными ранами и следами удушения. Рядом лежали ножницы и молоток со следами крови. 34-летнего отца детей с резаными ранами предплечья и петлей из электрокабеля на шее обнаружили в ванной комнате.

По словам соседей пострадавших, мертвые тела мужа и детей первой обнаружила мать, которую в шоковом состоянии после увиденного госпитализировали в областной коммунальный психоневрологический диспансер. “Родственница самоубийцы утверждает, что ее брат при жизни неоднократно угрожал убить детей и покончить жизнь самоубийством. Именно это было причиной его недавнего лечения в психоневрологическом диспансере”, – рассказала Л.ДОЛИШНА.

Прокуратурой города Тернополя возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного убийства по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.