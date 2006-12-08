Курочкин: я – не Христос, но задачи у меня такие же

Российский бизнесмен Максим Курочкин, задержанный в Украине по обвинению в причастности к совершению двух уголовных преступлейний, сейчас находится в СИЗО по решению суда. Оттуда он передал письмо в редакцию УНИАН. Из-за решетки Курочкин утверждает, что его оклеветали. И что он явился в Украину с одной единственной целью: помочь Киеву, Москве и Вашингтону решить самые важные из накопленных проблем... за месяц.

«По своей недалекости чиновники от милиции, защищая честь мундира своего шефа, по надуманным, смешным обвинениям лишили меня свободы, заставляют зависимого от них человека клеветать на меня.

Я, безусловно, не Христос, но цели и задачи у меня такие же – помочь людям. И я знаю, пусть в малом (с чего-то надо начинать), как это сделать, каким образом реализовать это в максимально короткие сроки, поэтому я здесь, в Украине.

Все же, очень серьезные люди (социальный статус которых, безусловно, не сопоставим с моим – а я на это и не претендую), от которых зависят украинско-российско-американские отношения, при наличии взаимопонимания и, безусловно, присутствующей на сегодняшний день мотивации, могут решить все основные накопившиеся проблемы за месяц, и уже в 2007 году мы можем увидеть конкретные результаты: жизнь людей, простых граждан наших стран станет лучше».

Полный текст послания Максима Курочкина читайте тут