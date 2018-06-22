Максим Курочкин: Политику Украины определяют пять человек

«Если вы убедите этих пятерых собраться вместе (я не могу, сижу в тюрьме) и выработать общую позицию – что же они хотят от России, от Путина… то, я уверен, что за три часа переговоров они решат все проблемы российско-украинских отношений»…

Российский гражданин Максим Курочкин, известный в определенных кругах под кличкой Макс Бешенный, продолжает пребывать в украинской тюрьме. А точнее, говоря языком юристов, – «содержится под стражей». Мы поинтересовались у его адвокатов о настроениях их подзащитного. В ответ г-н Курочкин передал нам письмо, обращенное ко «всем людям, которым это небезразлично».

Напомним, что 20 ноября Курочкина задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, Курочкин подозревается в причастности к совершению двух преступлений. 23 ноября суд Киева избрал меру пресечения для него – содержание под стражей сроком на два месяца. 24 ноября задержанный объявил голодовку в знак протеста.

Справочно : Максим Борисович Курочкин родился в 1969 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. В собственности российского бизнесмена находилась недвижимость в Крыму, он также занимался вопросами энергетики. 15 марта 2005 года Курочкин был объявлен в розыск. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий Москаль называл его "известным московским криминальным авторитетом".

Письмо, переданное редакции, печатаем на языке оригинала, без изменений.

«Всем людям, которым это НЕБЕЗРАЗЛИЧНО

Добрый день, коллеги! Добрый день всем тем, кто меня слушает или читает!

Я прилетел в Украину, оповестив о своем прилете заранее, не скрываясь от следствия и не скрывая своих целей.

Они были единственными: помочь людям, по их просьбе. Другой мотивации у меня нет, вы ее не найдете даже под микроскопом.

Проблема наших российско-украинских отношений только одна – в недоверии и непонимании до конца позиции как российского руководства, так и ведущих украинских политиков, а в результате этого страдают простые люди.

И Ющенко, и Янукович, и Мороз, и Ахметов, и Симоненко, безусловно, хотят блага для своей страны (а страна – это не фабрики и заводы, это не ВВП – это, прежде всего, люди, которые в ней живут).

Мне лично от этих коллективов ничего не надо: ни одной гривни, ни должностей, ни званий (моя жизнь все-таки дома, в России) – единственное, что я от них хочу – чтобы они меня выслушали.

Я знаю путь, при котором русские и американцы могли бы стать естественными союзниками, а украинское руководство, равно как и российское, смогло бы сконцентрироваться на главном, – улучшении жизни простого человека, который бесконечно устал от различных межрегиональных конфликтов, всякого рода политических и экономических войн, на которых зарабатывают отдельные олигархические кланы и чиновники всех мастей. Ведь простой человек, вне зависимости от страны, в которой он живет – Украины, России или любой другой, – хочет одного и того же – спокойствия и благополучия, здоровья и долгой жизни для себя и своих близких и родственников, уверенности в завтрашнем дне.

По своей недалекости чиновники от милиции, защищая честь мундира своего шефа, по надуманным, смешным обвинениям лишили меня свободы, заставляют зависимого от них человека клеветать на меня.

Я, безусловно, не Христос, но цели и задачи у меня такие же – помочь людям. И я знаю, пусть в малом (с чего-то надо начинать), как это сделать, каким образом реализовать это в максимально короткие сроки, поэтому я здесь, в Украине.

Все же, очень серьезные люди (социальный статус которых, безусловно, не сопоставим с моим – а я на это и не претендую), от которых зависят украинско-российско-американские отношения, при наличии взаимопонимания и, безусловно, присутствующей на сегодняшний день мотивации, могут решить все основные накопившиеся проблемы за месяц, и уже в 2007 году мы можем увидеть конкретные результаты: жизнь людей, простых граждан наших стран станет лучше.

Ради этого я готов сидеть в тюрьме, я даже готов быть в разлуке со своими детьми и любимой женщиной, готов, если понадобиться, рисковать жизнью. Но я в корне не согласен с тем, что, лишая свободы меня, они обкрадывают вас, люди.

В связи с этим я объявляю бессрочную голодовку, до тех пор, пока не смогу приступить к выполнению своей миссии, ради которой я снова прилетел, до тех пор, пока разум не победит мелкие, сиюминутные амбиции отдельных чиновников.

Теперь о личном. 2004 год был тяжелым для Украины, стал он тяжелым и для моей семьи, мы разошлись с женой, с которой прожили вместе 15 лет, но, тем не менее, нас объединяет то, что мы оба очень любим наших детей Максима и Алису, они живут у нас по очереди, мы очень хотим и делаем все для того, чтобы они стали умными, образованными, сильными, добрыми и порядочными людьми, хотим, как и всякие родители, чтобы они были счастливы и жили долго, долго, долго.

А в прошлом году, не понятно, за какие заслуги, а теперь понимаю, что это был аванс, Бог дал мне величайшую радость на Земле – взаимную, настоящую любовь с женщиной, с тех пор мы живем вместе, 27 декабря у нее день рождения, я обещал быть, но, по понятным причинам, скорее всего свое обещание не сдержу. Мне не разрешают даже позвонить ей. Вот гады, представляете!

Представьте себе, люди, я пишу вам из тюрьмы, где нахожусь по сомнительным показаниям одного единственного человека, уже судимого в Украине, и, что характерно, именно за вымогательство. На дворе 21-й век, и тюрьма находится не где-то в банановой африканской или латиноамериканской республике, а в вашем родном Киеве, столице Европейской страны, меня лишили связи с близкими, дорогими мне людьми, и отсюда я должен доказать теперь свою невиновность! Но, к сожалению, это наша действительность, безусловно, все это делается с целью давления на меня. Но, Юрий Витальевич (Юрий Луценко – бывший министр внутренних дел. – Ред.), это – бесперспективно, даже находясь здесь, я в миллион раз свободнее Вас, поскольку у нас с Вами абсолютно разная мотивация наших действий. Ваша программа-минимум – это любыми способами удержаться на политическом Олимпе Украины, остаться министром, возглавить “Нашу Украину”. Программа-максимум – стать Президентом страны. Юрий Витальевич, Вы стремитесь к этому, не гнушаясь использовать для этого МВД, как дубину, а оно, вообще-то, предназначено для другого. У Вас есть изначальная ошибка в бизнесе, вы хотите стать Президентом Украины для того, чтобы все люди этой страны служили вам, а Президентом должен быть человек, который, наоборот, хочет им быть, чтобы служить людям. И первое, и главное его качество должна быть любовь к Родине, к людям, которые в ней живут, а потом уже лидерские качества, харизма, умение видеть стратегические и тактические задачи, понимать пути их реализации.

Моя программа-минимум – это спокойствие на границах России, чтобы моя Родина могла безболезненно потратить 220 миллиардов из стабилизационного фонда на внутреннее строительство, создание, наконец-то, сильного социального государства, направленного на обеспечение потребностей простого человека, где будут созданы такие экономические условия, что гражданину моей страны, любому: православному и мусульманину, иудею и буддисту, богатому и бедному, государственному служащему и частному предпринимателю, работнику сферы обслуживания и интеллектуального труда, рабочему и крестьянину – будет выгодно, экономически выгодно – работать честно, а не воровать, и любой гражданин моей страны сможет в сфере своей профессиональной деятельности реализовать себя по максимуму, именно за таким обществом будущее, а государство, при наличии необходимых инструментов (мощный стабилизационный фонд, отсутствие внешних раздражителей, желание – как населения, которое уже давно хочет жить по-человечески, – так и руководства страны, которое на самом деле хочет того же, интеллектуального потенциала, который, безусловно, в России присутствует, и высококлассного менеджмента, который сможет все это организовать) должно стать тем самым механизмом, который обеспечит создание такого общества. Понимаете, деньги на переустройство государства у нас есть, но тратить их мы сможем только тогда, когда будет стабильное спокойствие на наших границах.

Программа-максимум – это прекращение всех конфликтов в мире, чтобы в них не гибли люди и жили долго, долго, долго, и я вместе с ними, чтобы человечество начало осваивать космос, чтобы мы принесли разумную человеческую жизнь в другие Галактики и Вселенные. “Утопия”, – скажите вы. Да нет, к сожалению или к счастью, ученые НАСА подсчитали (эта информация есть в Интернете), что в направлении Земли летит метеорит, по размерам приблизительно такой же, какой положил конец эре динозавров. По их подсчетам, он вступит в плотные слои атмосферы Земли в 2036 году. Чтобы остановить эту опасность, которая угрожает существованию человечества как вида, все ведущие страны мира (и Украина в том числе) – ведь “Южмаш” не должен выпускать пылесосы, – должны прекратить взаимные свары, не говоря уже о военных конфликтах, и сконцентрироваться на отражении этой опасности, ставящей под угрозу дальнейшее существование человечества. К этому нас подталкивает сама природа: или мы эволюционируем и установим на Земле Новый Разумный Мировой порядок, или вымрем, как динозавры, которые жили на Земле намного дольше нас. Сама Вселенная предлагает нам выбрать путь, а с ней не поспоришь – бесполезно!

Теперь о том, что мы можем сделать сегодня. Предлагаю исходить из аксиомы: прошлое нужно помнить, но его уже нет, оно прошло. Мы живем сейчас, в настоящем, а наше будущее (будет оно лучше или хуже) зависит от того, как мы поступим сегодня.

В декабре в Украину планируется визит Президента Росси Путина. Что он хочет? Того же, на самом деле, что и весь российский народ – спокойствия на наших внешних границах (внеблоковый статус). Что он может за это предложить? Безусловно, многое! Но у него есть сейчас один главный вопрос: с кем он будет встречаться в Украине? Так же, как и мы с вами, он знает, что сегодня внутреннюю и внешнюю политику Украины определяют не один человек, а пять: Янукович, Мороз, Ахметов, Симоненко – контролируют парламент и его большинство и большую часть правительства. Президент Ющенко контролирует часть парламента и часть правительства. Все вместе – это пятеро – и есть коллективный руководитель Украины, который в полной мере определяет внутреннюю и внешнюю политику страны.

В том случае, коллеги, если вы убедите этих пятерых собраться вместе (я не могу, сижу в тюрьме) и выработать общую позицию – что же они хотят от России, от Путина, – и встреча пройдет в формате “5+1” (сепаратные переговоры, априори, не дадут эффекта), то, я уверен, – нет, я просто знаю, что за три часа переговоров в таком формате они решат все надуманные проблемы российско-украинских отношений, к общей взаимной выгоде наших народов (людей, простых граждан, нас с вами).

Сделайте, убедите их, пожалуйста, вы пятая власть, вы можете, и тогда 2007 год будет и для Росси, и для Украины намного лучше, чем предыдущие.

Искренне Ваш: Курочкин Максим.

P.S. Если сможете, напечатайте:

Юля, я поздравляю тебя с Днем рождения!

Котёнок, очень тебя люблю, но делать я должен то, что должен, за меня это не сделает никто.

Верю, знаю – скоро увидимся!

И у нас, и у окружающих всё будет хорошо!

Макс"