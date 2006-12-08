В Харькове - та же проблема, что и в Донецке

Из-за сильного тумана второй день подряд не работает Харьковский аэропорт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, в пятницу незначительное и кратковременное улучшение погодных условий позволило обеспечить по расписанию, в 7.50, вылет только одного самолета на Киев.

На данное время, сказал представитель аэропорта, туман не позволяет принимать и отправлять самолеты. По его словам, на сегодняшний день, учитывая вчерашний «простой», «накопилось 19 несовершенных рейсов».