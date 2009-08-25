Донецкие выпускники за избиение учителя получили по два года

В г. Константиновке Донецкой области к двум годам лишения свободы приговорены двое школьников, избившие учителя на уроке в городском Учебно-воспитательном комплексе (общеобразовательная школа №17).

Как сообщает местная газета «Провинция» со ссылкой на начальника криминальной милиции по делам детей городского отдела милиции Сергея ШАПОВАЛА, Константиновский городской суд вынес приговор двум школьникам-выпускникам, которые 30 марта 2009 года прямо на уроке жестоко избили учителя музыки. Один из школьников – непосредственный зачинщик драки – признан виновным по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия) Уголовного кодекса Украины. Ему суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Сейчас осужденный находится в следственном изоляторе г. Артемовска.

«Второй подсудимый также получил срок в виде двух лет лишения свободы. Однако, учитывая, что ранее подросток судим не был и на момент совершения правонарушения был несовершеннолетним, наказание ему назначили с испытательным сроком на один год», - сказал С.ШАПОВАЛ.

Как уточнила начальница горуправления образования Инна ЯГМУРОВА, выпускник, получивший условный срок наказания, закончил школу и уже поступил на первый курс одного из вузов области.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Константиновке Донецкой области в учебно-воспитательном комплексе (общеобразовательная школа №17) ученики 11-го класса во время урока жестоко избили учителя, который проводил урок музыки в 6-м классе. В результате инцидента учитель попал в больницу, получив травму челюсти, многочисленные ушибы, ссадины. 6 апреля Константиновской межрайонной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту избиения старшеклассниками учителя.

На областном уровне была создана специальная комиссия для расследования случившегося. В результате служебного расследования завуч и классный руководитель получили выговоры, а директор УВК и начальник горуправления образования г. Константиновки были сняты с занимаемых должностей.