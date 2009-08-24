В Киеве на Крещатике начался парад войск, посвященной 18-й годовщине Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, парад начался в 10 часов с церемонии поднятия Государственного флага Украины на Майдане Незалежности.

После этого начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО, который принимает парад, и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Иван СВИДА, который командует парадом, объехали парадные расчеты, проверили их готовность к торжественному прохождению и поздравили военнослужащих с самым главным государственным праздником.

В ближайшие минуты с речью к украинскому народу на Майдане Незалежности выступит Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В пешем строе по главной улице столицы Украины будут шагать 3,4 тыс. военнослужащих.

Личный состав Сухопутных войск на параде представляют батальоны отдельного Новороссийско-Киевского полка Президента Украины, 1-й отдельной гвардейской танковой бригады, 26-й артиллерийской бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, 80-го отдельного аэромобильного полка и 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Воздушные силы на параде представляют сводный батальон 15-й бригады транспортной авиации, 9-й бригады тактической авиации, а также батальон 137-й зенитной ракетной бригады Воздушного командования “Центр”.

От Военно-Морских сил участие в параде принимает личный состав 36-й отдельной бригады береговой обороны.

Также по Крещатику будут шагать курсанты и слушатели семи военных учебных заведений Министерства обороны Украины. В частности, Национального университета обороны Украины, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Академии Военно-Морских сил имени Петра Нахимова, Житомирского военного института имени Сергея Королева Национального авиационного университета, Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета “Киевский политехнический институт”.

Вместе с представителями Вооруженных сил в параде принимают участие парадные расчеты других силовых структур Украины – Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.

Музыкальное сопровождение парада осуществляют 18 военных оркестровых коллективов.

В воздушной компоненте парада представлено 35 самолетов и вертолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, транспортной, армейской и транспортной авиации.

Первыми над Киевом появятся экипажи вертолетов Ми-8, за которыми пролетят вертолеты Ми-24. Следующими в воздухе будут самолет военно-транспортной авиации Ан-26 в сопровождении пары штурмовиков Су-25. Дальше над Майданом Незалежности впервые пролетят самолеты Б-12 морской авиации Военно-морских сил.

Также четырьмя группами пролетят штурмовики Су-25, истребители МИГ-29, самолет-разведчик Су-24МР, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27.

Изюминкой парада станет пролет авиалайнеров Авиационной национальной транспортной компании имени Антонова. Сначала над Крещатиком можно будет наблюдать новейший украинский пассажирский самолет Ан-148. За ним в небе появится грузовой самолет Ан-124 “Руслан”. Будет замыкать демонстрационный пролет самый большой в мире самолет Ан-225 “Мрия” и истребители МИГ-29. Последними будут управлять опытные летчики-испытатели возрожденной пилотажной группы «Українські соколи».

Отличием нынешнего парада войск является демонстрационный показ 23 образцов вооружения и военной техники, которые разместились на Крещатике от Майдана Незалежности до Европейской площади. Среди них впервые представлены новинки украинского оборонно-промышленного комплекса основной боевой танк “Оплот”, бронетранспортер БТР-4 “Ладья”, легкобронированное транспортное средство “Дозор-Б”, боевая бронированная машина спецназа БММ «Козак».