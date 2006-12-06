Янукович: отныне Украина может эффективно управляться

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что именно в 2006 году Украина впервые получила возможность создания эффективной системы управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на рабочем ланче с ведущими представителями финансовых и деловых кругов США в Нью-Йорке.

В частности, отметив, что за 15 лет независимости было сделано много позитивного, В.Янукович подчеркнул, что только в 2006-м была создана новая система государственного управления – парламентско-президентская система. При этом он обратил внимание собравшихся на это с точки зрения эффективности работы власти и предсказуемости ее действий.

“Именно в этом году мое государство впервые получило возможность создания эффективной системы управления”, - в частности, заявил В.Янукович, добавив, что залогом этого служит сотрудничество правительства и парламента, а также механизм общей ответственности.

“Впервые создана коалиция в парламенте, коалиционное правительство, впервые перераспределение полномочий между Президентом и правительством дает этой системе работать эффективно и ответственно”, - сказал премьер.

Потому, по его словам, только в текущем году появилась возможность начать системные реформы в государстве.