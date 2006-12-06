Погода на 7-11 декабря

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На большей части территории страны ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; на крайнем западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

8-9 декабря - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В восточной половине местами туман, гололед, изморозь. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла; на крайнем юге и западе страны местами ночью 5-7° тепла, днем 10-14° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

10 декабря - без существенных осадков, лишь днем в западной части дожди. 11 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью на Левобережье от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях до 6° мороза, на остальной территории 0-6° тепла; днем 2-8° тепла, в Крыму, а 10 декабря в Одесской и Николаевской областях до 12°.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня слабый туман. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

8-9 декабря - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

10 декабря - без существенных осадков, 11 декабря осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-8°.