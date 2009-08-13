Германия и Франция вышли из рецессии

ВВП Германии и Франции вырос во втором квартале 2009 года на 0,3 процента по отношению к предыдущим трем месяцам, сообщает Bloomberg. Тем самым экономики двух ведущих стран континентальной Европы сумели выйти из рецессии.

Экономический рост в обеих странах превзошел ожидания аналитиков, которые рассчитывали на сокращение ВВП Германии на 0,3 процента, а Франции - на 0,2 процента.

Возобновление экономического роста в странах Европы в первую очередь связано с оживлением внешней торговли. Так, экспорт Германии в июле вырос на 7 процентов.

Выход позитивных макроэкономических данных в обеих странах может означать, что новые программы стимулирования экономики в Париже и Берлине приниматься не будут. В целом на помощь национальному хозяйству Германия и Франция уже потратили несколько сотен миллиардов евро.

Экономическая рецессия 2008-2009 годов стала одной из самых тяжелых для ведущих европейских экономик за последние десятилетия. ВВП Германии только в первом квартале 2009 года сократился на рекордные 3,8 процента.

Лента.ру