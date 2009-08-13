Нацбанк объясняет падение курса гривни

Причиной падения в Украине курса гривни к доллару США на протяжении последних дней является не дефицит валютного предложения, а перегретый потребительский спрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Он считает, что фундаментальных причин для дальнейшего подобного ослабления гривни нет.

«Гривня сначала (с начала года – УНИАН) укрепилась на 40 копеек, а с 15 июля она ослабилась на 20 копеек», - сообщил В.ЛИТВИЦКИЙ. По его словам, после резкого падения курса гривни в четвертом квартале прошлого года, в текущем году произошло небольшое укрепление гривни.

Этот процесс В.ЛИТВИЦКИЙ назвал «эффектом коррекции «передевальвированной» гривни». Именно поэтому Национальный банк в этом году более смело делал интервенции, отметил он.

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ подчеркнул, что интервенции Нацбанк "ведет целомудренно и не допускает чрезмерных колебаний".

Как сообщал УНИАН, 11-12 августа в Украине гривня девальвировала относительно американской валюты: покупка - на 11 коп. - до 8,12 грн./долл., продажа - также на 11 коп. - до 8,20 грн./долл.