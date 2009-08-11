Заправки УТН-Восток украсят смайликом

Сеть автозаправочных станций «УТН-Восток» (Донецк) вынуждена отказаться от использования логотипа “Укртатанафта” на ряде своих станций и временно заменяет его логотипом в виде лица с улыбкой, так называемого смайлика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УТН-Восток»

Между тем ряд экспертов в комментарии УНИАН выразили мнение, что отказ от логотипа не решит конфликт с «Укртатнафтой», поскольку на АЗС остался фирменный цвет, а для его устранения необходимо провести полную переоблицовку станций.

Как сообщалось, на прошлой неделе ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) лишило сеть АЗС «УТН-Восток» права на использование товарного знака компании из-за жалоб клиентов на качество топлива и сервиса. Компания сообщила, что намерена в судебном порядке запретить ООО «УТН-Восток» (Донецк) реализацию нефтепродуктов под торговым знаком и фирменным цветом «Уктратнафта» и потребовать возмещения ущерба от нарушения условий договора на их реализацию на автозаправочных станциях ООО.

По данным “Укртатнафты”, основанием для расторжения договора явилось систематическое нарушение «УТН-Восток» своих обязательств по лицензионному договору, а именно: реализация под ТМ «Укртатнафта» нефтепродуктов сторонних производителей; использование торгового знака «Укртатнафта» на большем количестве АЗС, чем предусмотрено в договоре; низкое качество обслуживания потребителей.

Сеть АЗС УТН-Восток насчитывает 118 АЗС в 13 регионах Украины. Наибольшее количество АЗС - в Донецкой (21 АЗС), Днепропетровской (18) и Киевской (19) областях. Сеть до недавнего времени работала под торговой маркой Укртатнафта. Материнская компания сети - ЗАО ВИК ОЙЛ - входит в многопрофильный холдинг Международный инвестиционный союз (МИС).