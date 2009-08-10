Зал игровых автоматов работал по правилам конспирации
21:16, 10 августа 2009Общество
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Под салон красоты
Сотрудники налоговой милиции выявили в центре Симферополя подпольный зал игровых автоматов, который скрывался за вывеской салона красоты.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
«В зале «одноруких бандитов» соблюдались меры конспирации: попасть туда по одному могли только постоянные клиенты и по предварительной договоренности», - отметили в налоговой.
Несмотря на ухищрения «подпольщиков», налоговые милиционеры «вошли в зал и зафиксировали факт игры».
Согласно протоколу, налоговики изъяли 22 автомата на сумму предварительной оценки 550 тыс. грн. и более 11 тыс. наличных средств.
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