Зал игровых автоматов работал по правилам конспирации

Сотрудники налоговой милиции выявили в центре Симферополя подпольный зал игровых автоматов, который скрывался за вывеской салона красоты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

«В зале «одноруких бандитов» соблюдались меры конспирации: попасть туда по одному могли только постоянные клиенты и по предварительной договоренности», - отметили в налоговой.

Несмотря на ухищрения «подпольщиков», налоговые милиционеры «вошли в зал и зафиксировали факт игры».

Согласно протоколу, налоговики изъяли 22 автомата на сумму предварительной оценки 550 тыс. грн. и более 11 тыс. наличных средств.