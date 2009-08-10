Поезд Ковель-Москва столкнулся с легковым автомобилем

Поезд сообщением Ковель-Москва столкнулся в Ровенской области с легковым автомобилем.

Как сообщил корреспонденту УНИАН инспектор центра пропаганды Главного управления МЧС в области Николай ПРОКОПЧУК, это случилось сегодня днем на переезде в поселке Оржив Ровенского района. Пассажир ВАЗ-21099 погиб на месте происшествия. Водителя с травмами «скорая помощь» доставила в больницу.

Пассажирские вагоны поезда «Ковель-Москва» прицепили к другому локомотиву и отправили по назначению. В то же время локомотив, протаранивший легковой автомобиль, остается на месте происшествия, где работает следственно-оперативная группа. Спасатели уже изъяли тело погибшего пассажира из разбитого автомобиля. Им оказался офицер одной из военных частей Ровенского гарнизона.