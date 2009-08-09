Добровольцы создадут базу данных бездомных собак

Херсонская мэрия планирует создать в городе приют для бездомных животных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии областного центра со ссылкой на решение специального совещания по обсуждению проблемы обращения с бродячими собаками.

Принято решение о начале формирования совместной концепции относительно обращения с бездомными собаками с последующей подготовкой соответствующей комплексной программы. В частности, отмечена необходимость открытия специализированного заведения для временного содержания бездомных животных. Предварительно обсуждена целесообразность создания отдельного коммунального предприятия, в полномочия которого должны входить отлов собак, обследование их ветеринаром, стерилизация или эвтаназия (в случае, если эти животные больны). Также при обсуждении проблемы проанализирован существующий опыт работы подобных заведений (финансируемых из разных источников) в других городах Украины.

Также будет проводиться работа по разработке проектов и определения спецоборудования, которые должны финансироваться за счет Международной организации защиты животных.

Кроме того, учитывая широкий общественный резонанс данной проблемы, решено привлечь к сотрудничеству общественные организации, волонтеров, которые будут заниматься мониторингом и созданием базы данных беспризорных животных.