В Киеве горел Оболонский рынок

Вчера поздно вечером в столице на рынке "Оболонь" (ул. Героев Днепра, 43) произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, сигнал о пожаре поступил дежурному столичного МЧС в 23.30. В 1.30 9 августа пожар был ликвидирован. В результате возгорания огнем было уничтожено и повреждено 70 торговых контейнеров на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Сумма убытков устанавливается.

По предварительным данным, причиной возникновения пламени стало неосторожное обращение пока еще не установленных лиц с пиротехническими изделиями.