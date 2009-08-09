Украина осталась без многонациональных военных учений

В этом году полномасштабные многонациональные военные учения на территории Украины или близ ее границ не будут проводиться из-за проблем с финансированием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО, который находится с инспекционной поездкой в Харьковской области.

Он напомнил, что на этот год планировались учения совместно с Турцией, а также участие закарпатской бригады в учениях на Яворивском общевойсковом полигоне. «Но это мероприятие, скорее всего, не состоится, потому что нет средств», - добавил С.КИРИЧЕНКО.

Хотя, по его мнению, такие учения дают практические навыки личному составу армии, флота и Воздушных сил.

По словам С.КИРИЧЕНКО, государства-партнеры Украины в проведении подобных учений согласились с предложением нашей стороны проводить в этом году лишь компьютерные командно-штабные учения без участия подразделений.