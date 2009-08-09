Спецназовцы уничтожили самую большую нарколабораторию в мире

Спецподразделения вооруженных сил Мексики впервые уничтожили огромную подпольную лабораторию по производству наркотиков - самую большую в мире, сообщает генеральная прокуратура страны в субботу, не уточняя дату проведения операции.

Лаборатория занимала 240 гектаров и насчитывала 22 цеха с несколькими жилыми комплексами. Она располагалась в труднодоступной горной местности на северо-востоке страны. Крупнейшая в мире подпольная лаборатория была искусно закамуфлирована - ее нельзя было обнаружить даже с воздуха.

Этот район хорошо известен как Золотой треугольник. Здесь производится самое большое количество героина и марихуаны в Мексике.

Было изъято несколько тысяч килограммов марихуаны и около 40 тысяч литров химических жидкостей для производства наркотиков, указывается в документе. Их стоимость составляет десятки миллионов долларов.

Данные о количестве задержанных не приводятся.

По данным правоохранительных органов, лаборатория принадлежала крупнейшему в Мексике наркокартелю из Синалоа, который возглавляет самый разыскиваемый в Мексике наркобарон и в то же время, по данным журнала "Форбс", один из 100 самых богатых людей в мире, Хоакин Гусман.

РИА "Новости"