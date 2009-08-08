Кабмин отменил визовый режим для католических священников

Кабинет министров Украины упростил визовый режим для католических священников и монахов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам религий и национальностей.

Согласно принятому 5 августа Кабинетом министров решению, духовенство из-за рубежа, которое получило годичную многократную визу для служения в Украине, сможет оставаться в стране не 180 дней, а в течение всего года. Более того, новый документ предусматривает выдачу виз сроком до трех лет по согласованию с Государственным комитетом по делам религий и национальностей, передает РИА «Новости».

"Для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину по религиозным делам либо для работы в религиозных организациях на территории Украины и получивших визу типа "Р", регистрациях проводится на период действия визы", - говорится в документе.

Как сообщалось, ранее глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО пообещала решить вопрос с визами для католических священников и монашествующих во время личной встречи с главой Конференции католических епископов Украины латинского обряда архиепископом Львовским Мечиславом МОКШИЦКИМ, которая прошла по инициативе католического иерарха 29 июля.