Депутаты решили, что коровы мешают развитию туризма
Предлагают изолировать
Крупный рогатый скот мешает развитию курортно-туристической деятельности на территории Стрелковского сельсовета (Генический район Херсонской области, Арабатская стрелка, побережье Азовского моря).
К такому выводу пришли депутаты Стрелковского сельсовета, сообщает Генический районный еженедельник «Приазовська правда».
Депутаты предлагают запретить свободный выпас коров и другого скота на территории сельсовета и создать для животных специальный летний лагерь.
«Необходимость изолировать животных из прибрежной зоны депутаты связывают с многочисленными жалобами, которые поступают в сельсовет как от местных жителей, так и от отдыхающих. В жалобах говориться о вреде от свободного выпаса животных, который получают отдыхающие, а также сами местные жители, поскольку хаотический выпас животных влечет за собой потери урожая на огородах», - сказано в сообщении.