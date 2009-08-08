Депутаты решили, что коровы мешают развитию туризма

Крупный рогатый скот мешает развитию курортно-туристической деятельности на территории Стрелковского сельсовета (Генический район Херсонской области, Арабатская стрелка, побережье Азовского моря).

К такому выводу пришли депутаты Стрелковского сельсовета, сообщает Генический районный еженедельник «Приазовська правда».

Депутаты предлагают запретить свободный выпас коров и другого скота на территории сельсовета и создать для животных специальный летний лагерь.

«Необходимость изолировать животных из прибрежной зоны депутаты связывают с многочисленными жалобами, которые поступают в сельсовет как от местных жителей, так и от отдыхающих. В жалобах говориться о вреде от свободного выпаса животных, который получают отдыхающие, а также сами местные жители, поскольку хаотический выпас животных влечет за собой потери урожая на огородах», - сказано в сообщении.