Ющенко учредил ежегодную церемонию поднятия флага

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом учредил ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа в 9 часов по всей Украине.

Соответствующий Указ Президента (№ 602/2009 от 7 августа 2009 года) «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 августа 2004 года №987 «О Дне государственного флага Украины», опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент поручил Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским администрациям осуществлять комплекс торжественных мероприятий по празднованию Дня государственного Флага, в частности, проводить ежегодно 23 августа в 9 часов официальную церемонию поднятия флага в Киеве и Севастополе, областных и районных центрах, других населенных пунктах страны, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.

Также Президент поручил вышеупомянутым органам в рамках празднования Дня флага обеспечить организацию разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории государственного флага Украины и других ее государственных символов, тематических конференций, круглых столов.

Кроме того, согласно документу, предлагается органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям, объединениям граждан вывешивать государственный флаг ежегодно в День Соборности (22 января), День Победы (9 мая), День Конституции (28 июня), День Государственного Флага (23 августа), День независимости (24 августа), День Вооруженных сил (6 декабря) и во время проведения общегосударственных мероприятий.

Вместе с тем, предлагается органам местного самоуправления установить государственные флаги на центральных площадях, проспектах, улицах, площадях в Киеве и Севастополе, областных и районных центрах, других населенных пунктах, и провести работы по надлежащему обустройству мест установки флагов.

В свою очередь, Государственный комитет телевидения и радиовещания должен обеспечить широкое освещение мероприятий, связанных с празднованием Дня государственного Флага и способствовать проведению информационно-просветительской кампании относительно истории государственных символов Украины и их популяризации

Напомним, День государственного флага Украины отмечается 23 августа.