Конституционный суд признал сексуальное образование обязательным

Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ признал, что школьные уроки, посвященные сексуальному образованию, являются обязательными для всех учащихся вне зависимости от их вероисповедания и точки зрения их родителей, сообщает Welt.

Как отмечается в решении суда, в случае, если школа придерживается религиозного нейтралитета и терпимости, обязательное школьное образование, в том числе сексуальное воспитание, имеют приоритет над правом родителей на воспитание своих детей.

Решение суда было вынесено после рассмотрения дела супругов-баптистов. В 2007 году они отказались пускать своих двоих детей в школу, где намечались карнавал и театральная постановка, сюжет которой затрагивал тему сексуального насилия.

В те два дня, когда в школе проходил карнавал и показ театральной постановки, они просто не пустили своих детей в школу. В итоге были оштрафованы на 80 евро за нарушение закона об обязательном школьном образовании.

Они обратились в суд, который, однако, отклонил их жалобу. После этого они подали апелляцию и дошли в итоге до конституционного суда, который, тем не менее, также встал на сторону школьной администрации.

Судьи отметили, что карнавал, в прошлом являвшийся религиозным действом, в современном обществе превратился в простой обычай, и не носит никакой религиозной направленности, в том числе католической. Что касается театральной постановки, то она учила детей тому, как распознать и избежать сексуального насилия, и не оскорбляла религиозных чувств.