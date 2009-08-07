Пограничники оставили Россию без тонны меда

Черниговские пограничники пресекли попытку контрабанды более тонны меда в Россию.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда подполковник Александр ДУДКО.

По его информации, пограничники отделения пограничной службы "Семеновка" Черниговского пограничного отряда задержали двух жителей Баштанского района Николаевской области и двух жителей Архангельской области РФ, которые пытались переправить в Россию 1187,50 кг меда.

Пограничники задержали два автомобиля "Газель" и "Вольво", двигавшихся в направлении Карповичи (Украина) – Бровничи (РФ). При осмотре "Газели" были обнаружены 24 кадки меда, которые были изъяты и переданы в Новгород-Северскую таможню.

Контрабандисты, по решению суда, будут привлечены к административной ответственности.