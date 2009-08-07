Суд запретил перекрывать дорогу на свалку
Сообщение из Тернополя
Тернопольский окружной административный суд запретил жителям села Малашевцы проводить 8 августа массовое собрание и перекрывать подъездные дороги к Малашевской мусорной свалке.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Тернополя, соответствующее постановление суд вынес сегодня после обращения с исковым заявлением исполкома Тернопольского горсовета.
Как отметили в пресс-службе, постановление суда в соответствии с п. 6 ст. 182 Кодекса административного судопроизводства Украины исполняется незамедлительно.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета сегодня приняла решение установить дополнительные мусорные контейнеры у жилых домов, приобрести мешки большого объема из жидкостенепроницаемой синтетической ткани для сбора твердых бытовых отходов от населения, обеспечить надлежащую уборку придомовых территорий.
КП “Профилактическая дезинфекция” и городская дезинфекционная станция обязаны срочно провести внеплановые дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы на придомовых территориях. Решение комиссии было принято к постановлению суда.
Как сообщал УНИАН, 1 августа жители сел, граничащих с Малашевской мусорной свалкой, куда вывозится мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Мусор не вывозится из города 7-й день.
Нынешнее перекрытие дороги на свалку – второе в этом году. Предыдущее состоялось 4 апреля и длилось три дня.
Официально свалка закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года.