Суд запретил перекрывать дорогу на свалку

Тернопольский окружной административный суд запретил жителям села Малашевцы проводить 8 августа массовое собрание и перекрывать подъездные дороги к Малашевской мусорной свалке.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Тернополя, соответствующее постановление суд вынес сегодня после обращения с исковым заявлением исполкома Тернопольского горсовета.

Как отметили в пресс-службе, постановление суда в соответствии с п. 6 ст. 182 Кодекса административного судопроизводства Украины исполняется незамедлительно.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета сегодня приняла решение установить дополнительные мусорные контейнеры у жилых домов, приобрести мешки большого объема из жидкостенепроницаемой синтетической ткани для сбора твердых бытовых отходов от населения, обеспечить надлежащую уборку придомовых территорий.

КП “Профилактическая дезинфекция” и городская дезинфекционная станция обязаны срочно провести внеплановые дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы на придомовых территориях. Решение комиссии было принято к постановлению суда.

Как сообщал УНИАН, 1 августа жители сел, граничащих с Малашевской мусорной свалкой, куда вывозится мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Мусор не вывозится из города 7-й день.

Нынешнее перекрытие дороги на свалку – второе в этом году. Предыдущее состоялось 4 апреля и длилось три дня.

Официально свалка закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года.