Львовян, которые задолжали за комуслуги, не пускают за границу

Жители Львова, имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги и по решению судов другие долговые обязательства, находящиеся на исполнении в государственной исполнительной службе, могут получить отказ в выезде за границу.

Об этом сообщил УНИАН заместитель начальника Львовского городского управления юстиции Владимир ЦЫБА.

По словам В.ЦЫБЫ, уже «зафиксированы случаи, когда львовянам-должникам отказывали в выезде за границу».

Он отметил, что с целью межведомственного урегулирования порядка выезда за границу лиц, имеющих невыполненные обязательства, возложенные на них решениями судов, издано совместное письмо Министерства юстиции Украины и Администрации Государственной пограничной службы Украины от 27.05.2008 N25-32/463 «О введении единого порядка применения государственными исполнителями некоторых норм действующего законодательства».

Согласно закону Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», гражданину Украины может быть временно отказано в выезде за границу, в частности, в случаях, если действуют неурегулированные алиментные, договорные или другие невыполненные обязательства - до выполнения обязательств или решения спора по согласованию сторон в предусмотренных законом случаях, или обеспечения обязательств залогом, если другое не предусмотрено международным договором Украины, или если он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением, - до выполнения обязательств, разъяснил В.ЦЫБА, отметив, что отправляясь за границу, львовянам нужно убедиться, нет ли у них задолженности за жилищно-коммунальные услуги и по решению судов других долговых обязательств, находящихся на исполнении в государственной исполнительной службе, чтобы не получить отказ в выезде за границу.