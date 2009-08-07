Суд открыл дело о банкротстве завода «Арсенал»

Хозяйственный суд Киева своим определением от 28 июля т.г. открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия "Завод "Арсенал" (г. Киев).

Об этом сказано в официальном сообщении по данному поводу, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

В сообщении отмечается, что распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Вячеслав ЛЕЦКАН.

Претензии кредиторов принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Завод "Арсенал" специализируется на производстве высокоточных приборов для космической и военной техники, медицины, фотоаппаратуры, а также широкого спектра продукции машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности.

По данным компании, ежегодный объем производства и реализации ГП Завод "Арсенал" составляет свыше 100 млн. грн. На предприятии работает около 2,5 тыс. человек.

Согласно распоряжению Кабинета министров №525-р от 10 апреля 2009 года, госпредприятие "Завод "Арсенал" реорганизуется путем присоединения его к КП специального приборостроения "Арсенал", переименованному из КП "Центральное конструкторское бюро "Арсенал". В рамках реструктуризации к КП специального приборостроения "Арсенал" присоединяется также государственное научно-исследовательское предприятие "Украинский технологический центр оптического приборостроения" (г. Киев).

Все предприятия находятся в подчинении НКАУ.