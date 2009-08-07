Донецкий высокий чиновник задержан за взятку

По материалам Антикоррупционного бюро Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в отношении главы одной из райгосадминистраций Донецкой области областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП, чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в преступный сговор с директорами двух обществ с ограниченной ответственностью, потребовал и получил от частного предпринимателя взятку в сумме 90 тыс. грн. за предоставление в аренду земельного участка площадью 8 гектаров.

Взяточник задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Решается вопрос о задержании сообщников в совершении преступления.