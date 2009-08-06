Возбуждено дело о неуставных отношениях между солдатами
23:02, 06 августа 2009Общество
1398
Сообщение из Житомирской области
В Житомирской области возбудили уголовное дело по факту нарушения уставных отношений между солдатами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона, дело возбуждено по ст.406 ч.2 УК Украины по факту избиения солдата.
Инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в июне 2009 года. Желая продемонстрировать свое преимущество над солдатом с высшим образованием, унизить его честь и достоинство, сослуживец умышленно бил его несколько раз на протяжении дня.
Таким образом, солдат нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, нанес сослуживцу легкие телесные повреждения.
Досудебное следствие по этому делу продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter