Возбуждено дело о неуставных отношениях между солдатами

В Житомирской области возбудили уголовное дело по факту нарушения уставных отношений между солдатами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона, дело возбуждено по ст.406 ч.2 УК Украины по факту избиения солдата.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в июне 2009 года. Желая продемонстрировать свое преимущество над солдатом с высшим образованием, унизить его честь и достоинство, сослуживец умышленно бил его несколько раз на протяжении дня.

Таким образом, солдат нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, нанес сослуживцу легкие телесные повреждения.

Досудебное следствие по этому делу продолжается.