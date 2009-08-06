Минобразования: идеальный вариант - полная отмена льгот для абитуриентов

Идеальным вариантом упорядочения вступительной кампании в высшие учебные заведения является полная отмена льгот для абитуриентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента высшего образования Министерства образования и науки Ярослав БОЛЮБАШ сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя, в частности, нынешнюю негативную тенденцию, из-за которой наибольшее количество мест в престижных вузах заняли не лучшие по знаниям абитуриенты, а льготники.

«Можно избрать идеальный вариант: отменить все льготы при вступлении в вуз. Единственная льгота – это знание, это балл в сертификате», - сказал Я.БОЛЮБАШ.

Он также заметил, что на первом и последующих этапах учебы в высших учебных заведениях такая категория детей (льготники – УНИАН) страдает. «Они становятся второсортными, и после первого или второго семестра их отчисляют», - констатировал тенденцию эксперт.

В то же время он заметил, что в нынешних украинских реалиях полностью отменить льготы невозможно. «Знание является европейской нормой, а льготы могут быть, например, в вопросах социального обеспечения», - сказал Я.БОЛЮБАШ.