Судья обстрелял из Калашникова семью сестры из-за наследства

Прокуратурой Херсонской области утверждено обвинительное заключение в уголовном деле по обвинению заместителя председателя Каховского горрайонного суда Олега КРЮКОВСКОГО в покушении на убийство его сестры и ее малолетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебное следствие в уголовном деле относительно судьи проведено следственным управлением УМВД Украины в Херсонской области по факту покушения на убийство гражданки З. и ее малолетнего сына.

Досудебным следствием было установлено, что О.КРЮКОВСКИЙ в состоянии алкогольного опьянения пришел во двор дома, где живет его родная сестра с семьей и с близкого расстояния через окно произвел больше десяти выстрелов из автомата Калашникова по своим родственникам. К счастью, никто из них не погиб, лишь получили телесные повреждения.

Такие действия, по данным следствия, судья совершил из-за несогласия с распределением оставленного родителями наследства.

Постановлением Суворовского районного суда города Херсона от 18 апреля с.г. обвиняемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Сейчас решается вопрос о направлении этого уголовного дела в Верховный Суд Украины в соответствии с требованиями ст.38 УПК Украины для определения подсудности.

Как сообщалось раньше, 16 апреля с.г. Верховная Рада приняла постановление “О даче согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи местного Каховского горрайонного суда Херсонской области О.КРЮКОВСКОГО.

Таким образом депутаты поддержали соответствующее представление Генеральной прокуратуры Украины.