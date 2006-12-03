Черный рынок экзотических животных уступает только наркобизнесу

Черный рынок экзотических животных с годовым оборотом в 10 миллиардов долларов стал вторым после рынка наркотиков, сообщают американские СМИ.

По данным Службы рыбных ресурсов и дикой природы, только легально в 2005 году в страну было ввезено более 650 миллионов экзотических животных и рыб, что в пересчете составляет по два чужеземных зверька на каждого американца.

Нелегальный рынок, по оценкам экспертов, несопоставимо масштабней.

В массы вошла мода, заимствованная у голливудских звезд, держать в виде "живых аксессуаров" экзотического зверька. Виллу, соответственно, должны "украсить" австралийские кенгуру или тропический питон из Индии, южноамериканский крокодил или хотя бы игуана.

Мода "одомашнивать" диких животных отнюдь не безобидна не только для дикой природы, но и для людей. Экзотические "дети джунглей" нередко приносят с собой в дом вирусы, не поддающихся медикаментозному лечению.

По данным медицинских организаций, с 2000 года в мире погибли 78 тысяч человек от инфекционных заболеваний, полученных от диких животных. В самих США статистика также впечатляет - за последние десять лет более 300 человек расстались жизнью из-за болезни, переданной дикими животными, включая изловленных на природе безобидных карманных хомячков.

РИА "Новости"