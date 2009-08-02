Милиция сорвала сходку 15 уголовных авторитетов из России и Украины

В Сумах бойцы спецподразделения Управления борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Сумской области провели операцию по задержанию 15 криминальных авторитетов из Украины и России, которые проводили в одном из ресторанов областного центра «сходку» по вопросам перераспределения сфер влияния.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Сумской области.

По данным правоохранительных органов, криминальные авторитеты явно не ожидали появления милиции, поэтому вели себя вызывающе и самоуверенно, нарушая общественный порядок. Во время обыска у задержанных были изъяты два боевых пистолета и пять автомобилей, которые раньше были похищены и находятся в розыске.

«Такие действия правоохранителей были вызваны служебной необходимостью: мы получили оперативную информацию, что именно этот ресторан избрали для своей преступной «сходки» криминальные авторитеты из Сум, а также Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Собирались для того, чтобы выяснить отношения, осуществить перераспределение сфер влияния по незаконному перемещению через государственную границу Украины и России товарно-материальных ценностей, другими словами – контрабанды, а также спланировать совместную деятельность организованных преступных групп Украины и Российской Федерации по осуществлению разбоев, ограблений, квартирных краж, угонов автотранспорта и последующей легализации средств, полученных преступным путем», – заявил начальник ГУ МВД Украины в Сумской области полковник милиции Александр МОСКАЛЬЧУК.

На сегодняшний день все участники «криминального собрания» задержаны и дают пояснения следователям. Проводится проверка на причастность задержанных к совершению преступлений на территории Украины и России.