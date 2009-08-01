Севастопольская студентка получила пулевое ранение на полигоне ЧФ РФ

Жительница Севастополя Ольга Л., студентка Севастопольского Национального технического университета, получила пулевое ранение на полигоне морской пехоты ЧФ РФ по неосторожности. Об этом агентству УНИАН сообщил представитель службы информации и общественных связей ЧФ РФ. По словам офицера, в официальном сообщении службы информации и общественных связей ЧФ РФ акцентируется: «Несчастный случай стал возможен из-за полного пренебрежения гражданскими лицами к предостерегающим надписям», установленным на месте проезда и прохода на полигон.

По данным службы информации, в 19.45 по местному времени старший на занятиях получил сигнал о появлении у оцепления двух человек, которые сообщили, что их знакомой, студентке, необходима медицинская помощь. Впоследствии выяснилось, что пять человек около полудня, за пять часов до начала выполнения боевых упражнений, проигнорировали предупредительные надписи и проникли через ограждение на территорию войскового стрельбища. По выступам в скале они спустились в грот у моря, который с высоты берега полигона не просматривается. В результате компания Ольги Л. оказалась «вне контроля оцепления при подготовке и проведении занятий. Закончив отдых, после 19 часов, группа собралась домой. Обуваясь, девушка почувствовала сильный удар, резкую боль в ноге и упала», говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что «полученную вследствие рикошета рану военные медики ЧФ РФ квалифицировали как касательное сквозное пулевое ранение в области голени левой ноги».

После оказания первой медицинской помощи морские пехотинцы эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места, после чего в медпункте воинской части обработали рану и передали ее врачам скорой помощи Севастополя.

Служба информации и общественных связей также подчеркивает: «молодые люди не осознали всю степень опасности действий, предприняв которые они поставили под угрозу свою жизнь, так как в соответствии с руководящими документами, «ответственность за последствия нарушений границы полигона несет лицо, нарушившее границы. Нарушение режима прохода на военные объекты имеет серьезные последствия, и иногда весьма тяжелые».

Как добавил представитель службы информации и общественных связей, командование ЧФ РФ, со своей стороны, выразило соболезнование пострадавшей девушке в связи инцидентом, и обратилось к севастопольцам с просьбой не нарушать элементарные правила безопасности.