Поляки стали меньше ездить в Украину

Пограничная служба Польши в первой половине текущего года зафиксировала 2,8 млн. пересечений наземной границы гражданами Украины, что на 35% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН в Польше, общее движение на польско-украинской границе (в обоих направлениях) уменьшилось на 30% до 5,4 млн. пересечений прежде всего за счет резкого уменьшения въезда поляков в Украину.

По данным статистики польской пограничной службы, которыми владеет агентство, поляки в январе-июне пересекли границу с Украиной (в обоих направлениях) 2,65 млн. раза, что на 55% меньше первой половины прошлого года.

Украинцы в Польшу через наземные пункты пропуска за этот же период въехали 1,45 млн. раз, что почти на 37% больше.

В обратном направлении зафиксировано 35-процентный рост движения до 1,34 млн. пересечений.

Общее движение на границе между Польшей, которая уже полтора года является границей 25 государств Шенгенской зоны, уменьшилось на треть до 12,7 млн. пересечений.

Доля пересечений границы через наземные пункты пропуска с Украиной в общем движении составляет свыше 40%, через пункты пропуска в аэропортах - 30%, остальные пришлись на наземные пункты пропуска с Беларусью и Калининградской областью РФ, а также морской транспорт (1%)

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2008 году пересекли польско-украинскую границу около 5 млн. раз (в обоих направлениях), что на почти 50% меньше показателей предыдущего года.

В то же время в прошлом году был зафиксирован 20% рост до 11 млн. пересечений границы Украины и Польши польскими гражданами.

В 2008 году общий пассажиропоток на польско-украинской границе уменьшился на более чем 15% - до около 16 млн. человек и составил 45% общего пограничного движения польской стороны.

Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года выдает украинцам визы по правилам Шенгенской зоны, к которой присоединилась 21 декабря 2007 года.

Польские консульства в прошлом году сократили выдачу виз украинцам на 40% до 350 тысяч.

В Шенгенскую зону входят 22 государства Евросоюза и Швейцария, Исландия и Норвегия.