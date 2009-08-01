Кабмин разрешил Аграрному фонду закупать дизтопливо

Кабинет Министров Украины постановлением №778 от 29 июля 2009 г. для обеспечения в условиях финансового кризиса сельскохозяйственных товаропроизводителей дизельным топливом разрешил Аграрному фонду закупать дизтопливо за средства специального фонда Госбюджета, которые, согласно ЗУ «О Государственном бюджете на 2009 год» предусмотрено направить на формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом, совершение государственных форвардных и залоговых закупок, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке, у отечественных производителей с учетом сумм НДС на условиях поставки «склад производителя» в объеме 70 тыс. тонн по цене 1 тонны не выше 4,9 тыс. грн.

Постановление опубликовано на сайте правительства.

Предусмотрено, что Аграрный фонд будет реализовывать дизтопливо сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях предварительной оплаты.

Документом также утвержден порядок закупки и реализации Аграрным фондом дизельного топлива для проведения осенне-полевых работ в 2009 году. Порядком предусмотрено, что Аграрный фонд на основе заказов аграриев закупает на Аграрной бирже у предприятий-поставщиков дизельное топливо в объеме, который не превышает 70 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Кабмин достиг договоренности с ЗАО «Укртатнафта» о закупке для аграриев 70 тыс. тонн дизельного топлива на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (НЗП) по цене 4,9 тыс. грн. за тонну с учетом НДС.