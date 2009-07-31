Ющенко подписал закон об оздоровлении банковской системы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый 24 июля 2009 года Верховной Радой Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях проведения мер по финансовому оздоровлению банков”.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, положения закона касаются, в частности, упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшения уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория на выполнение обязательств перед кредиторами.

Установлено, что НБУ назначает временную администрацию банка на срок до одного года.

Законом предусматривается, что с целью обеспечения капитализации банка при участии государства временный администратор обязан получить материалы диагностического обследования, заключение общепризнанной аудиторской компании о результатах оценки капитала банка, проведенной по методике, утвержденной Национальным банком Украины, и в случае необходимости по согласованию с НБУ принять решение о соответствующей коррекции (увеличении или уменьшении) уставного капитала банка.

Также предусмотрено, что в случае, если размер капитала банка, определенный по результатам аудита, меньше, чем размер уставного капитала, временный администратор обязан в течение трех дней от даты согласования Нацбанком решения временного администратора об уменьшении уставного капитала такого банка внести соответствующие изменения в устав банка, участие в капитализации которого принимает государство.

Законом устанавливается особый порядок уменьшения уставного капитала банка, если размер капитала, определенный общепризнанной аудиторской компанией, меньше уставного и в капитал банка планируется вхождение государства.

Предусматривается, что в отличие от общего порядка, такое уменьшение капитала не нуждается в согласии кредиторов и не влечет за собой возникновения у них права требовать досрочного прекращения или выполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им ущерба.

Законом уточняется перечень информации, которая должна содержать предложения Национального банка Украины по капитализации банков и заключение общепризнанной аудиторской компании.

Законом установлено, что обмен информацией между НБУ и Министерством финансов Украины в отношении банков, участие в капитализации которых принимает государство, осуществляется без учета порядка раскрытия банковской тайны, определенного статьей 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В то же время регулируется вопрос защиты работников центрального аппарата Минфина, которые непосредственно принимают участие в решении вопроса относительно участия государства в капитализации банка.

Законом до 1 января 2013 года продлено действие нормы о необложении налогом вкладов физических лиц в банковских и небанковских финансовых учреждениях.